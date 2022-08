Città e porto della Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città e porto della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VALENCIA

Significato/Curiosita : Citta e porto della spagna

Vicereame della nuova spagna (1535-1821), all'interno dell'impero coloniale spagnolo, fu il primo vicereame spagnolo ad essere istituito e anche il più...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi valencia (disambigua). valencia, ufficialmente valència in valenciano (in castigliano pronunciato [ba'lenia];... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

