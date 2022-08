Città normanna del fallito sbarco alleato del 1942 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città normanna del fallito sbarco alleato del 1942. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIEPPE

Significato/Curiosita : Citta normanna del fallito sbarco alleato del 1942

Fece poi seguito lo sbarco di alcuni reparti a lae e salamaua sulla costa nord-orientale della nuova guinea. all'inizio del 1942, la situazione nel mediterraneo...

L'omonimo comune del canada, vedi dieppe (nuovo brunswick). dieppe (in normanno dgieppe, in italiano arcaico dieppa) è un comune francese di 33.688 abitanti...

