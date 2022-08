Azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERUGINA

Significato/Curiosita : Azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro

Del tevere, che riunisce nove comuni: amelia, montecastrilli, avigliano umbro, penna in teverina, lugnano in teverina, guardea, alviano, attigliano e...

Che dal 2008 detiene solo il marchio perugina, avendo venduto la buitoni in tale data. la sede legale di perugina è dal 1988 a milano, ma gli stabilimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

