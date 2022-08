Ara, semina e coltiva i campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ara, semina e coltiva i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTADINO

Significato/Curiosita : Ara, semina e coltiva i campi

Degli umani dalla rivoluzione del neolitico fino al xx secolo. il termine contadino si applica usualmente ad una persona che fa crescere i raccolti nei campi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

