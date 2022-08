Un appoggio per ceppi ardenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un appoggio per ceppi ardenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALARE

Significato/Curiosita : Un appoggio per ceppi ardenti

Sconsolato, come qui: "bene sommo per chi sulla terra vive è non essere nato, / né i raggi vedere del sole ardente, / e quando si è nati, al più presto...

Se stai cercando la famiglia nobile milanese, vedi alari (famiglia). l'alare è uno strumento di ferro o altro materiale metallico usato nei caminetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con appoggio; ceppi; ardenti; Ripiano d appoggio ; Piano d appoggio fuori dalla finestra; Un computer... d appoggio ; appoggio per la schiena di un divano; Reggono i ceppi ; Grossi ceppi da ardere; Hanno un negozio con coltelli e ceppi ; Appoggio per ceppi ardenti; Si può camminare su quelli ardenti ; Come dire ardenti ; ardenti come certi applausi; Sostengono ciocchi ardenti ; Cerca nelle Definizioni