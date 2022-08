Ammesso e non __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammesso e non __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONCESSO

Altre definizioni con ammesso; Non ammesso dai codici; Essere ammesso a far parte; L atto con il quale un chierico interdetto è riammesso alla sua dignità e funzione; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria; Cerca nelle Definizioni