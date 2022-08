Adattamenti reciproci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adattamenti reciproci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La selezione agisce in quelle varianti che conferiscono un migliore adattamento agli organismi, e che pertanto permetteranno di produrre una migliore...

Con il termine coesistenza pacifica si intende comunemente una dottrina di politica estera sviluppata in particolare in unione sovietica durante la guerra...