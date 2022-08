Abito per occasioni importanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abito per occasioni importanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TAIT

Significato/Curiosita : Abito per occasioni importanti

Ferraiolone di colore paonazzo in occasioni civili di particolare solennità (abito piano). tali prelati come abito corale devono indossare la talare di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tait (disambigua). tait era la dea egizia della tessitura t3yt con la variante: forma di neith... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con abito; occasioni; importanti; abito che viene indossato dai direttori d orchestra; Gli estremi dell abito ; Si infilano negli occhielli per chiudere un abito ; Così è l abito cucito addosso; Lo sono attivamente... le buone occasioni ; Si distribuiscono in occasioni liete; Lo sono le occasioni da non perdere; Complesso di regole che bisogna osservare in certe occasioni ; Particolari, piccoli ma importanti elementi; importanti periodi geologici; Più importanti , che emergono sugli altri; Dà nome a due importanti pinacoteche londinesi; Cerca nelle Definizioni