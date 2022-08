Abito che viene indossato dai direttori d orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abito che viene indossato dai direttori d orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FRAC

Significato/Curiosita : Abito che viene indossato dai direttori d orchestra

Capi targati gucci, indossati durante le esibizioni: una tutina aderente che richiama il dipinto di san francesco di giotto, un abito semi-trasparente e...

Il frac (da frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

