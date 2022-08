Racchiude le corde vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racchiude le corde vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LARINGE

Significato/Curiosita : Racchiude le corde vocali

Erano montati con sole 4 corde di fili di seta da qui la parola "chahar" quattro e "tar" corde da cui la parola araba qîtâra. le prime chitarre medievali...

La laringe si alza e si abbassa. fa parte della laringe la struttura che provoca la sporgenza tipica del maschio adulto, il pomo d'adamo. la laringe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con racchiude; corde; vocali; Il frutto che racchiude il malloppo; racchiude gli intestini; Gabbia ossea che racchiude cuore e polmoni; racchiude molti concetti in poche parole; corde per Tarzan; Insiemi di ramoscelli legati con corde ; Strumento a corde triangolare di origine russa; Infiammazione che interessa le corde vocali; vocali in gola; Le vocali in gara; Le vocali in essere; Le vocali nei detti; Cerca nelle Definizioni