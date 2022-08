La più grande città svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più grande città svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZURIGO

Significato/Curiosita : La piu grande citta svizzera

231973°e46.798562; 8.231973 la svizzera (in tedesco schweiz, in francese suisse, in romancio svizra), ufficialmente confederazione svizzera (in tedesco schweizerische...

Vedi zurigo (disambigua). disambiguazione – "zurich" rimanda qui. se stai cercando il comune degli stati uniti d'america, vedi zurich (kansas). zurigo (/u'rigo/;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con grande; città; svizzera; grande edificio medievale; Sara __, grande tennista; grande a Venezia; grande altopiano indiano; La città toscana con la Torre del Mangia; In città e in campagna; città sull Adriatico; Nelle città può esserci quella pedonale; Importante centro culturale a nord della svizzera ; Nota stazione svizzera di sport invernali; Si acquista per usare l autostrada in svizzera ; Le suddivisioni territoriali della svizzera ; Cerca nelle Definizioni