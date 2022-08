I numeri che si incolonnano nella somma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I numeri che si incolonnano nella somma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADDENDI

Significato/Curiosita : I numeri che si incolonnano nella somma

Nell'addizione sono collettivamente detti addendi, e il risultato dell'addizione è la loro somma. se gli addendi sono scritti individualmente, l'addizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

