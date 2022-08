Un liquore invecchiato in fusti di rovere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore invecchiato in fusti di rovere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COGNAC

Significato/Curiosita : Un liquore invecchiato in fusti di rovere

3 mesi in tini di rovere così da acquisire aromi terziari. añejo (invecchiata o vintage): il prodotto viene invecchiato in botte per almeno un anno, anche...

Il cognac è un distillato francese tutelato da una appellation d'origine contrôlée (aoc), ricavato dalla distillazione di vino bianco. si produce solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

