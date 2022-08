È a lato della fronte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È a lato della fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEMPIA

Significato/Curiosita : E a lato della fronte

Client-server, contrapponendosi a quelle etichettate invece come lato server, rappresentando dunque il front-end di un sistema informatico e di un'applicazione web...

Termine "tempia" può indicare solo lo strato cutaneo esterno o strutture anatomiche più interne. a livello del cranio, la regione della tempia comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

