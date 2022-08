Gli orologi dipinti sulle facciate delle case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli orologi dipinti sulle facciate delle case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MERIDIANE

Significato/Curiosita : Gli orologi dipinti sulle facciate delle case

Portò allo sviluppo dei primi orologi completamente meccanici. a partire dal xiii secolo furono costruiti grandi orologi da torre nelle piazze, nelle cattedrali...

Linea retta, l'istante in cui il sole transita sul meridiano del luogo. gli orologi solari e le meridiane erano già conosciuti nell'antico egitto e presso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

