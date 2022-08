La gabbia per i marinai di vedetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gabbia per i marinai di vedetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COFFA

Significato/Curiosita : La gabbia per i marinai di vedetta

Dai marinai che lavorano alle vele, è anche un ottimo posto di osservazione per le vedette. è circondata da una ringhiera, tranne che nella parte di prora...

Mariannina coffa caruso (noto, 30 settembre 1841 – noto, 6 gennaio 1878) è stata una poetessa italiana. mariannina coffa nacque a noto la mattina del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con gabbia; marinai; vedetta; Ossa ricurve che formano la gabbia toracica; Si esibisce in gabbia ; La gabbia di chi sta bene solo in apparenza; La gabbia ... umana; Un marinai o come Drake; L ammainano i marinai ; I marinai destinati a prua; Il marinai o che era di vedetta sul pennone del veliero; vedetta , sentinella; Il marinaio che era di vedetta sul pennone del veliero; La vedetta ... del ladro; Posto di vedetta sugli alberi delle navi; Cerca nelle Definizioni