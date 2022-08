Il fiume in cui venne battezzato Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume in cui venne battezzato Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIORDANO

Significato/Curiosita : Il fiume in cui venne battezzato gesu

Di riconoscere gesù come il messia annunciato dai profeti, ma il momento culminante fu quello in cui gesù stesso volle essere battezzato da lui nelle acque...

Europa, nella regione del levante, sulla sponda orientale del fiume giordano. la giordania confina con l'arabia saudita a sud e ad est, l'iraq a nord-est,...

