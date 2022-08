Si fanno a chi compie gli anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno a chi compie gli anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AUGURI

Significato/Curiosita : Si fanno a chi compie gli anni

Paperino compie gli anni (donald's happy birthday) è un film del 1949 diretto da jack hannah. è un cortometraggio animato realizzato, in technicolor,...

Dimostra la tomba degli àuguri a tarquinia, e a quella greca. tito livio racconta come fosse noto a tutti che fossero nominati auguri appartenenti alle tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con fanno; compie; anni; fanno parte della squadra di Governo; Le ciabatte che fanno flip flop; fanno della via una villa; I bambini la fanno per vedere a chi tocca; La compie il medico a domicilio; compie re una promessa fatta; Un apparecchio che compie voli regolari; Forma verbale in cui il soggetto compie l azione; Il Giacomo con Aldo Baglio e Giovanni Storti; Prova scritta tipica dei primi anni di elementari; Attrice britanni ca nella serie televisiva The Crown; Il Giovanni giornalista e conduttore televisivo; Cerca nelle Definizioni