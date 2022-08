Ciascun lato del biliardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciascun lato del biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPONDA

Significato/Curiosita : Ciascun lato del biliardo

Boccette è una specialità di biliardo all'italiana. si tratta del più classico dei giochi che si effettuano su un biliardo senza l'ausilio delle stecche...

La sponda idraulica, detta anche "sponda montacarichi" oppure "sponda caricatrice", è un apparecchio di sollevamento, applicato su autocarro e mezzi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con ciascun; lato; biliardo; ciascun o dei lembi della valvola mitrale; Il nome dato a ciascun o dei tre obelischi egizi a Londra, Parigi e New York; ciascun disco usato per giocare a dama; 11 Santo di ciascun a città; È a lato della fronte; Speculato re in Borsa; Isola di cui parla Plato ne nel Timeo; Ha circolato in Grecia fino a marzo 2002; Birillo del biliardo ; Un lato del tavolo da biliardo ; Accomuna il biliardo e i cantanti poco talentuosi; Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo ; Cerca nelle Definizioni