La chiesa di Milano con la Madonnina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chiesa di Milano con la Madonnina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DUOMO

Significato/Curiosita : La chiesa di milano con la madonnina

Altri significati, vedi madonnina (disambigua). la madonnina (madonnina in dialetto milanese, afi: [madu'nina]) è una statua di giuseppe perego in rame...

