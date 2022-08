Chi lo pratica, si reca in piscina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica, si reca in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NUOTO

Significato/Curiosita : Chi lo pratica, si reca in piscina

si reca da gatsby che sta facendo un bagno in piscina e continua a sperare che daisy appaia. verrà ucciso da wilson che a sua volta si suiciderà. lo chauffeur...

Il nuoto è un'attività individuale che permette il galleggiamento e il moto del proprio corpo nell'acqua. il nuoto coinvolge quasi tutti i muscoli del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con pratica; reca; piscina; Si pratica su percorsi accidentati; Sport pratica to con un attrezzo; pratica che induce uno stato di trance; Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella; Gli abitanti dell isola greca del Colosso; reca il titolo del libro; La dea greca dell aurora; Posizione molto preca ria; Sportivi in piscina ; Corso di gruppo in piscina ; I cambiamenti di direzione in piscina ; Si può contrarre ai piedi in piscina ; Cerca nelle Definizioni