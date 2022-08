La Casa che produce i modelli Tucson e Santa Fe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casa che produce i modelli Tucson e Santa Fe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HYUNDAI

Significato/Curiosita : La casa che produce i modelli tucson e santa fe

Centro di ricerche e sviluppo coreano della casa coreana è parente stretta della tucson fcev proposta in contemporanea dalla hyundai. la sportage fcev possiede...

Produzione di automobili. la hyundai è una multinazionale della corea del sud, fondata da chung ju-yung. la prima società "hyundai" fu fondata nel 1947 come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

