Andrea il padre del commissario Montalbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andrea il padre del commissario Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMILLERI

Significato/Curiosita : Andrea il padre del commissario montalbano

Disambiguazione – se stai cercando il personaggio, vedi salvo montalbano. il commissario montalbano è una serie televisiva italiana, prodotta dal 1999...

Andrea camilleri nacque il 6 settembre 1925 a porto empedocle, in provincia di agrigento, figlio unico di carmelina fragapane e di giuseppe camilleri, ispettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

