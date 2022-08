A volte lo espone chi sosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte lo espone chi sosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DISCO ORARIO

Significato/Curiosita : A volte lo espone chi sosta

Il disco orario è un dispositivo utilizzato sui veicoli per segnalare l'ora di inizio della sosta nelle aree in cui questa può avvenire solo per un tempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con volte; espone; sosta; Lo è, a volte , l idea che si ha; La rivolte lla... più western ing; A volte è disumano; A volte paga per il peccatore; Jean-Michel __, artista espone nte del graffitismo; Un suo espone nte fu Enrico Baj; Un suo espone nte fu Quasimodo; espone nte di punta; Vi sosta no le carovane; sosta nza usata per proteggere disegni da acqua e polvere; sosta nza stupefacente; La sosta nza che in una reazione acquista elettroni; Cerca nelle Definizioni