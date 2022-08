I vocaboli come sì e no - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vocaboli come sì e no. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVVERSI

Significato/Curiosita : I vocaboli come si e no

Alcuni vocaboli viene aggiunta una e (e epitetica): giù>giue, mamma (ma')>mae, qua>quae, qui>quie. sì e no diventano sie e noe oppure sivve e novve a...

Loro effetti avversi; nel 1971, lo scandalo del dietilstilbestrolo ha portato una nuova prospettiva sulla farmacovigilanza: gli effetti avversi dei farmaci... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

