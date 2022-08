Il viso che si fa a cattiva sorte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il viso che si fa a cattiva sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BUON

Significato/Curiosita : Il viso che si fa a cattiva sorte

D'amore a lingua sciolta giulia chiede aiuto problemi di linea buon viso a cattiva sorte pace fatta sogno e realtà viva l'indipendenza nero è bello va bene...

Voce principale: parabole di gesù. la parabola del buon samaritano è una parabola di gesù, narrata nel vangelo secondo luca 10,25-37 che mette in risalto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con viso; cattiva; sorte; Strana espressione del viso ; Arresto improvviso ; Inviso , avversato; Acqua preziosa per detergere il viso ; Una dea cattiva ; L __ cattiva non muore mai; Una cattiva consigliera; Percorrono una cattiva strada; L inevitabilità della sorte ; La consorte del Presidente; Sottomesso... alla sorte ; Un tiro mancino della sorte ; Cerca nelle Definizioni