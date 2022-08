Un vino come il cerasuolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vino come il cerasuolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSATO

Significato/Curiosita : Un vino come il cerasuolo

il cerasuolo di vittoria è un vino docg siciliano che prende il nome dalla città iblea di vittoria. è l'unico vino siciliano a godere della suddetta denominazione...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con vino; come; cerasuolo; Il vino che oggi è detto Friulano; La vetta del Cervino ; Un vino liquoroso; vino prodotto da uve molto mature; Mettere in _ : offrire come premio di una gara; Il gaucho sa bene come lanciarlo; I vocaboli come sì e no; Gli uccelli come le pernici; I vini come il cerasuolo ; Cerca nelle Definizioni