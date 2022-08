Un vigile insonne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vigile insonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : METRONOTTE

Significato/Curiosita : Un vigile insonne

L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dall'incapacità di dormire nonostante l'organismo ne abbia il reale bisogno fisiologico. questo è associato...

metronotte è un film del 2000 diretto da francesco calogero. paolo torregiani è un metronotte che da venti anni lavora a lucca in un istituto di vigilanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con vigile; insonne; Le indica il vigile ; La motivazione del vigile per una multa; Stato vigile di attenzione; Lo intima il vigile ; Stravolge... l insonne ; Notte insonne ; È lunga per l insonne ; Non lo chiude l insonne ; Cerca nelle Definizioni