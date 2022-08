Il vento del sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vento del sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSTRO

Per vento del sud si può intendere: vento del sud – vento che soffia dal sud (ostro) vento del sud – romanzo dello scrittore inglese norman douglas pubblicato...

ostro o austro (dal latino auster, vento australe) è il nome del vento che spira da sud; è anche detto vento di mezzogiorno.

