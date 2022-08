Vendere o rendere ostile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendere o rendere ostile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALIENARE

È detto "corporate law" o "company law". la corporate law norma (anche) questa forma giuridica che ha l'obiettivo di rendere efficienti le transazioni...

Restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità. la parola "resilienza" deriva dalla parola latina... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con vendere; rendere; ostile; Disfarsi dei rifiuti, vendere merci... o digerire; vendere illegalmente, spesso sostanze stupefacenti; vendere titoli di Stato; Si può vendere al diavolo; Un arma per prendere sottilmente in giro; Prendere un oggetto; Se ne possono prendere due... al prezzo di uno; Letteralmente prendere , accogliere in sè; Poco... ostile ; Lo è il destino contrario o ostile ; Modo ostile di guardarsi; Discorso ostile ;