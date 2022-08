Veloce spuntino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veloce spuntino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Veloce spuntino

Fermato per qualche minuto sotto un lampione in castle alley per un veloce spuntino. il vicolo alle 00.15 del mattino era deserto e la sua ronda lo riportò...

Per snack, meno comunemente spuntino, merenda, o merendina, si intende una categoria di alimenti industriali dolci e salati, altamente calorici e a basso...