Vaso di coccio senza piedi, con due manici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vaso di coccio senza piedi, con due manici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosita : Vaso di coccio senza piedi, con due manici

Su un carro lungo le strade sterrate, circondato da vasi di ferro, il vaso di coccio rischia di rompersi al primo sussulto. oggi l'espressione viene usata...

Cavallino della giara (acheta, akkètta, cuaddeddu in lingua sarda) è una razza endemica della sardegna, confinata nell'altopiano della giara di gesturi, dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

