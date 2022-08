Si usa per la pietanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per la pietanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PIATTO PIANO

Significato/Curiosita : Si usa per la pietanza

Dall'italianizzazione del francese surprise, sorpresa) è una pietanza rustica tipica della cucina romana. si tratta di una sorta di polpetta di forma allungata...

Da antipasto. piatto piano, diametro da 24 a 28 cm. piatto piano grande, diametro da 30 a 32 cm. piatto fondo o fondina, per primi piatti. piattino da... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

