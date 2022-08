Si usa nel volo a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa nel volo a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIANTE

Significato/Curiosita : Si usa nel volo a vela

vela accomuni molti sport anche molto differenti fra loro (quali ad es.: il volo a vela, l'aquilonismo, lo snowkiting, etc.). lo sport della vela si distingue...

Tipo di aliante, il pw-5, progetto che è stato scelto dalla fai in occasione di un concorso indetto dalla stessa federazione, per un tipo di aliante dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

