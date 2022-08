Uno strato della cipolla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strato della cipolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUNICA

Significato/Curiosita : Uno strato della cipolla

Patate fritte e cipolla a condirlo. ^ seguendo la pronuncia nativa del piatto, gli articoli corretti da usare in italiano sarebbero lo ed uno. kebab shawerma...

La tunica, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) la tunica, su filmaffinity. (en) la tunica, su box office mojo, amazon.com. (en) la tunica, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con strato; della; cipolla; Il Roger che fu incastrato in un film; È un pollo castrato ; È un galletto castrato ; Pietro, ex magistrato ed ex Presidente del Senato; L inevitabilità della sorte; Il centro della Virginia; Cortile della fattoria; Lo isolamento... della squadra di calcio; Ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla ; La cipolla rossa tipica della Calabria; Il ragù di selvaggina a base di vino rosso e cipolla ; Insaporisce i piatti in alternativa alla cipolla ; Cerca nelle Definizioni