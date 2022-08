Le unità di misura della pressione atmosferica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le unità di misura della pressione atmosferica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MILLIBAR

Significato/Curiosita : Le unita di misura della pressione atmosferica

Chiama atmosfera (simbolo atm): 1 atm= 1033 g/cm². le unità di misura della pressione atmosferica sono: il pascal (simbolo pa) l’atmosfera il torr il...

10 n/cm² un suo sottomultiplo molto usato soprattutto in meteorologia è il millibar, simbolo mbar: 1 mbar = 10-3 bar = 0,001 bar = 100 pa = 1 hpa (ettopascal)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con unità; misura; della; pressione; atmosferica; Comunità religiosa; Le unità di misura delle produzioni di petrolio; unità di misura d informazione nei PC; Lo dimostra chi rispetta gli altri in una comunità ; La temperatura che si misura a casa col termometro; La temperatura misura ta dal termometro; Le unità di misura delle produzioni di petrolio; Unità di misura d informazione nei PC; La Casa della Classe C; L investigatopo di un film della Disneey; Un gigante della telefonia; Altro nome della prugna; Lo è la pressione dell iperteso; Strana espressione del viso; Permette al caucciù di ritornare allo stato originario dopo una compressione ; Espressione d incertezza; Perturbazione atmosferica di grandi dimensioni; Misuratore di pressione atmosferica ; Violenta perturbazione atmosferica ; Linee che indicano uguale pressione atmosferica ; Cerca nelle Definizioni