Unità di capacità per condensatori elettrici - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PICOFARAD

Significato/Curiosita : Unita di capacita per condensatori elettrici

Dielettrici sono di colore blu. dalle formule dei vari condensatori si evince che per modificare la capacità elettrica di un condensatore basta agire su...

Sottomultipli: il microfarad (1 µf=10-6 f); il nanofarad (1 nf=10-9 f); il picofarad (1 pf=10-12 f). con l'avvento dei supercondensatori sono ora disponibili... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con unità; capacità; condensatori; elettrici; unità di misura dei guanti; Le unità di misura della pressione atmosferica; Comunità religiosa; Le unità di misura delle produzioni di petrolio; La capacità di condividere i sentimenti di un altro; Università o capacità ; Lunghezza : metri = capacità : x; Chi ha scarse capacità in un gioco; Strumento di misurazione per condensatori elettrici; Unità di misura usata per i condensatori elettrici; Pesci... elettrici ; La rischia l elettrici sta; È conduttrice di calore mna non di elettrici tà; Fa scaricare l elettrici tà nel suolo; Cerca nelle Definizioni