Una presa in giro che offende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una presa in giro che offende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DILEGGIO

Significato/Curiosita : Una presa in giro che offende

La ragazza malata di cancro al seno che, scoperta la truffa di taylor, l'ha uccisa per essere stata presa in giro. harrow rintraccia la madre di chester...

Dei quali sovverte e stravolge i classici valori eroici e cortesi; il dileggio avviene sia tramite la narrazione di eventi paradossali e surreali che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

