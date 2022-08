Una mensilità supplementare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una mensilità supplementare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una mensilita supplementare

Spese l'ultima mensilità ad alcuni impiegati del club fra cui cuochi, giardinieri e autisti, per aiutare il club istambuliota, in una situazione finanziaria...

tredicesima – accordo musicale tredicesima mensilità – retribuzione corrisposta ai lavoratori in aggiunta alle dodici mensilità, generalmente il 15 dicembre...