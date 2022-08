Una donna in cattedra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una donna in cattedra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PROFESSORESSA

Significato/Curiosita : Una donna in cattedra

Un mostro in cattedra (creature teacher) è il sessantacinquesimo libro della serie horror per ragazzi piccoli brividi, scritta da r. l. stine. paul perez...

Cercando altri significati, vedi professore (disambigua). professore o professoressa (abbreviato prof. o al femminile prof.ssa) è un titolo che designa i... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con donna; cattedra; Un pilastro a forma di donna ; donna che non mangia prodotti di origine animale; Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio; donna con il blasone; Città francese con celebre cattedra le; Figura mostruosa di chiese e cattedra li gotiche; Ospita l antica moschea-cattedra le Mezquita; Scrisse il dramma Assassinio nella cattedra le; Cerca nelle Definizioni