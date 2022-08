Una cinghia che passa sul petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cinghia che passa sul petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRACOLLA

Significato/Curiosita : Una cinghia che passa sul petto

Precedente, ma invece di una forchetta ha una cinghia che parte dal petto del cavallo e si fissa alla cinghia nasale della testiera, e che quindi non agisce...

Il tascapane è una sacca dotata di tracolla utilizzata dai soldati per tenere e trasportare il pane. consiste in una borsa di tela di forma rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con cinghia; passa; petto; La versione addomesticata del cinghia le; Il parente domestico del cinghia le; Franco __: lanciò la canzone L era del cinghia le bianco; Peli di maiali e cinghia li; Un dolore fisico che non passa mai; Francesco Saverio politico del passa to; Disciplina basata sul passa to; Grande dipinto murario tipico del passa to; Rispetto se del dovere; Fatto a dispetto della contrarietà della legge; Corpetto con stecche per stringere la vita; Parapetto costituito da colonnine in muratura; Cerca nelle Definizioni