Il tronco dell albero - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FUSTO

Significato/Curiosita : Il tronco dell albero

In araldica il tronco d'albero compare particolarmente nell'araldica civica. d'azzurro al tronco d'albero al naturale, sradicato e terrazzato di verde;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fusto (disambigua). il fusto, detto anche tronco, è la struttura portante delle piante. è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Dessert a tronco di cono ricoperto di zucchero scaldato e fuso; Simile a una canoa scavata da un tronco ; Pezzi di tronco d albero per fare fuoco; Un tronco di sostegno; Ottimo formaggio cremoso dell Emilia-Romagna; Una parte dell a Sila; È conseguenza dell uso; Simbolo chimico dell argo; La decorazione più alta di un albero di Natale; Diramazione sotterranea delle radici di un albero ; Così è definito un albero che non supera i 5 metri; Decorare come l albero di Natale;