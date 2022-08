Il trainer che fa fare ginnastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il trainer che fa fare ginnastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERSONAL

Significato/Curiosita : Il trainer che fa fare ginnastica

il personal trainer (anche detto allenatore personale e convenzionalmente indicato dalla sigla pt) è la figura professionale preposta a gestire in maniera...

personal (personal) è un romanzo del 2014 di lee child, il diciannovesimo della serie che ha come protagonista jack reacher. jack reacher è un ex maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con trainer; fare; ginnastica; Lo curano i personal trainer ; Può esserlo un computer ma anche un trainer ing; Vi lavora il personal trainer ; Collabora col trainer ; Permette di fare esperienza in azienda; Lo sbuffare nei fumetti; fare vivissimi complimenti; Si usa per fare l iniezione; La ginnastica a ritmo molto cadenzato; Luogo dove si può fare ginnastica ; Figura della ginnastica in cui si sta sottosopra; Un attrezzo per fare ginnastica ; Cerca nelle Definizioni