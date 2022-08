È tipica quella di Vignola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tipica quella di Vignola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CILIEGIA

Significato/Curiosita : E tipica quella di vignola

vignola (disambigua). vignola (vgnóla in dialetto modenese, vgnôla in dialetto bolognese) è un comune italiano di 25 691 abitanti della provincia di modena...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo colore, vedi ciliegia (colore). la ciliegia è il frutto del ciliegio (prunus avium). la pianta domesticata è stata ottenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con tipica; quella; vignola; La tipica bottiglia allungata per vini bianchi; Prova scritta tipica dei primi anni di elementari; Miscela di spezie tipica della cucina etiope; È tipica della persona alla mano; quella dell Alleanza era sacra per gli Ebrei; Nelle città può esserci quella pedonale; quella olimpica viene portata dalla Grecia; In meteorologia esiste quella perfetta; Gli alberi di vignola ; È ricercata quella di vignola ; I frutti di vignola ; Gli squisiti frutti di vignola ; Cerca nelle Definizioni