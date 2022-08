La tipica bottiglia allungata per vini bianchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tipica bottiglia allungata per vini bianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RENANA

Il moscato è una famiglia di vitigni, a bacca bianca o a bacca nera, da cui si ricavano gli omonimi vini. le sue origini risalgono al bacino medio-orientale...

La renana o flauto è un tipo di bottiglia da vino. prende il suo nome dalla zona di produzione del vino del reno. simile per forma e uso alla bottiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

