Il suo Parlamento è la Knesset - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo Parlamento è la Knesset. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ISRAELE

Significato/Curiosita : Il suo parlamento e la knesset

la knesset (in ebraico: , [ha'kneset]; lett. "l'assemblea") è il parlamento monocamerale di israele. è composto da 120 membri eletti ogni quattro...

Altri significati, vedi israele (disambigua). coordinate: 31°n 35°e / 31°n 35°e31; 35 israele, ufficialmente stato d'israele (in ebraico: [... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con parlamento; knesset; Il Disegno presentato in parlamento , in breve; Il parlamento degli Stati Uniti; Le elezioni per il parlamento di Strasburgo; Vi si trova il parlamento del Canada; La knesset è il suo Parlamento; Cerca nelle Definizioni