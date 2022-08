Stato di indebolimento del tono muscolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato di indebolimento del tono muscolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATONIA

Significato/Curiosita : Stato di indebolimento del tono muscolare

Cardiaco con coinvolgimento muscolare scheletrico (tipica assenza di tono muscolare alla nascita: “floppy baby”). in assenza di terapia, il decorso della...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aten (disambigua). aton (o aten) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico egitto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

