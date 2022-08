Spesso si tolgono insieme con le adenoidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso si tolgono insieme con le adenoidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONSILLE

Significato/Curiosita : Spesso si tolgono insieme con le adenoidi

Esse sono divise in 4 grandi categorie: tonsille faringee (adenoidi), tubariche, palatine, e linguali. le tonsille raggiungono la massima dimensione nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

