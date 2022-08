Sorgente superficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorgente superficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sorgente superficiale

Del suolo. l'alimentazione del lago è garantita da piccole sorgenti superficiali, le acque defluiscono per infiltrazioni sotterranee impiegando circa...

Disambiguazione – se stai cercando la descrizione del fontanile usato in agricoltura, vedi risorgiva. fontanile (fontanij in piemontese) è un comune italiano...