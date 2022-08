Sono sorelle per vocazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono sorelle per vocazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUORE

Significato/Curiosita : Sono sorelle per vocazione

Nun - la vocazione del male, su filmaffinity. (en) the nun - la vocazione del male, su metacritic, red ventures. (en) the nun - la vocazione del male...

Canonicamente eretta dalla legittima autorità ecclesiastica. le congregazioni di suore di diritto pontificio sono elencate nell'annuario pontificio. a differenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

